Laut Landeshauptfrau-Vize Pernkopf übernehmen Land und Bund jeweils 754.800 Euro der Kosten, 340.400 Euro zahlt die Gemeinde Grimmenstein dazu. Durch die Errichtung von Dämmen und Mauern auf einer Länge von rund 1,1 Kilometern sollen künftig 29 Wohnobjekte und ein Betrieb vor 100-jährigem Hochwasser geschützt sein. Bürgermeister Engelbert Pichler (ÖVP) erläuterte, dass die Arbeiten bis 2020 andauern würden.

Zahlreiche Ehrengäste bei Feier mit dabei

Bei der Spatenstich-Feier außerdem mit dabei waren Bezirkshauptfrau Alexandra Grabner-Fritz, die Abgeordneten Hermann Hauer (ÖVP), Christian Samwald (SPÖ) und Jürgen Handler (FPÖ), die Bürgermeister Michaela Walla (Warth) und Engelbert Ringhofer (Thomasberg, beide ÖVP), Vizebürgermeister Franz Gausterer (ÖVP) aus Grimmenstein, zahlreiche Gemeinderäte sowie Vertreter des Ingenieurbüros Perzplan, welche die Pläne präsentierten.

