Übergabe: Hochegger Waldpension hat neuen Besitzer

Rund 100 Personen, meist Senioren oder pflegebedürfige Menschen, finden in der Waldpension kurzfristig oder auch für längere Zeit eine Unterkunft. Seit 1. April gibt es mit der ÖJAB, der Österreichischen Jungarbeiterbewegung, einen neuen Besitzer. Man wolle das Haus „sozial und nachhaltig führen sowie ein bisschen entstauben“, meinte Monika Schüssler, Geschäftsführerin der ÖJAB, bei der Schlüsselübergabe. Bisher wurde dieses durch die Hilfsgemeinschaft für Blinde und Sehschwache betrieben.

Grund für den Wechsel der Betreiber ist unter anderem ein Strategiewechsel der Hilfsgemeinschaft. Man wolle mehr in die „Betreuung und Technologie“ investieren, als ein so großes Haus wie jenes in Hochegg zu führen, betonte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Klaus Höckner bei der symbolischen Schlüsselübergabe. Er bedankte sich beim Team der ÖJAB für den reibungslosen Übergang. „Für die Mitarbeiter und die Bewohner ist es sicher besser, eine Expertise von jemandem zu haben, der bereits große Häuser führt“, so Höckner.

Glücklich über den Deal ist man auch beim ÖJAB selbst. Aber, „die Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht“, betonte Geschäftsführerin Monika Schüssler. Das Gemeinsame beider Organisationen sei, dass der Mensch im Mittelpunkt stehe. „Wir wollen den Menschen ein selbstständiges Leben bieten. Denn so wird man selbst wirksam und dadurch auch zufrieden“, ist Schüssler überzeugt. Die Mitarbeiter der Waldpension werden übernommen. Eine Renovierung sowie Instandhaltungsarbeiten sind ebenfalls geplant.

