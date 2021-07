„I investier mei Göd in die Bucklige Welt“ – der Spruch, der auf der grauen Einkaufstasche im Kassenbereich prangt, erklärt recht gut, worum‘s beim „Bucklgreissler“ geht: Ausschließlich Produkte aus der Region werden in dem einstigen Friseursalon an der Wechselbundesstraße angeboten. „Man kann es grob eingrenzen und sagen, dass alles aus rund 25 bis 30 Kilometern Umkreis stammt“, erklärt Harald Vollnhofer, der gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Felix Picher Kopf des Projektes ist.

Das Motto spiegelt sich schließlich auch in den Regalen wieder: Es gibt nicht nur Zirbenschnaps aus Warth, Bio-Popcornmais aus Peisching oder Apfelsaft aus Hochegg – auch Brot, Honig oder diverse Handwerkskunst stammen aus der Region. Seit wenigen Tagen hat der rund 80 Quadratmeter große Verkaufsraum direkt an der B 54 geöffnet – sehr zur Freude der beiden Initiatoren, die vor gut sieben Monaten die Idee eines solchen Geschäfts entwickelten.

Mit dem Start sind die beiden schon einmal sehr zufrieden – wenngleich sich noch vieles ändern soll: „Wir wollen noch mehr Vielfalt haben, da ist noch einiges in Bewegung“, erklärt etwa Vollnhofer. Aktuell umfasst der Shop, in dem zwei Teilzeitkräfte arbeiten, rund 550 Artikel von 60 Lieferanten. Eine Win-Win-Situation für Produzent und Käufer, ist Felix Picher überzeugt: „Der Kunde hat hier viele Produkte an einem Ort und der Produzent eine Bühne für seine Ware.“ Preislich positioniert man sich „bei etwa zehn Prozent über dem Ab-Hof-Preis“, wie Picher ergänzt.

Kaffee-Eck soll zum Verweilen einladen

Der neue „Bucklgreissler“ soll aber nicht nur zum Shoppen, sondern auch zum Verweilen einladen – in einem eigens geschaffenen Kaffee-Eck. „Die Idee ist, dass man die Produkte auch gleich verkosten kann“, erklärt Harald Vollnhofer.

Geöffnet ist der „Bucklgreissler“ aktuell von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, samstags ist von 8 bis 12 Uhr geöffnet. „Getragen“ wird der neue Shop von der neuen „reginno GmbH“.