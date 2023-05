Aspanger Tom Traint als Juror beim Songcontest

NÖN: Sie waren Mitglied der österreichischen Fachjury zum Songcontest 2023, die nur aus fünf Mitgliedern bestand. Wie kamen Sie zu der Ehre?

Tom Traint: Ich wurde vom ORF angefragt, ob ich in der diesjährigen Jury dabei sein will und ich habe gerne zugesagt. Warum genau ich gefragt wurde, weiß ich nicht, aber wahrscheinlich habe ich laut ORF eine Ahnung, wovon ich rede und wurde deshalb gefragt...

Nach welchen Kriterien gibt diese Fachjury ihre Bewertung ab?

Traint: Es gibt fünf Kriterien, nach denen entschieden wird. Zum Beispiel die gesangliche und künstlerische Performance, wie originell die Performance ist oder die „Overall Impression“. Nach diesen Punkten wird dann entschieden und in unserem Fall war es eine sehr interessante Jury mit ganz unterschiedlichen Leuten, die einen ganz unterschiedlichen Zugang zur Musik haben.

Wie darf man sich so einen Abend vorstellen?

Traint: Wir waren im ORF-Zentrum am Küniglberg in einem Mini-Kino mit guter Hifi-Anlage, großem Bildschirm, kühlen Getränken, kleinen Snacks und jeder Menge mittelmäßiger Musik und unfassbar viel Show. That‘s it.

Es fällt auf, dass sich gerade immer wieder die Fachjurys der Nachbarländer die zwölf Punkte „zuschanzen“: Führt das so ein Gremium nicht ad absurdum, wenn man als Zuseher oder Zuseherin das Gefühl hat, dass gerade von einer Fachjury nicht nach Können, sondern nach Sympathie entschieden wird?

Traint: Das ist sehr interessant, darauf habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht geachtet. Wir wurden auch nie von außen beeinflusst. Es war immer eine Notarin im Raum, die ganz penibel darauf geachtet hat, dass alles regelkonform abläuft. Bei mir war Italien ganz einfach deshalb an erster Stelle, weil mir der Beitrag am besten gefallen hat. Estland ist aber zum Beispiel bei mir auch weit vorne gereiht gewesen und das ist laut meines Wissens kein Nachbarland Österreichs.

Wie fanden Sie persönlich den österreichischen Beitrag?

Traint: Sehr solide und gut. Ein guter Ohrwurm, coole Show, gute Performance. Hätte sich einen besseren Platz verdient.

Wie erklären Sie sich, dass er beim Publikumsvoting so schlecht abschnitt?

Traint: Naja, gute Frage…vielleicht hat er zu wenig aufgeregt. Bei dem Contest geht es ja, und das tut mir als Live Musiker auch ein bisserl weh, viel mehr um Show und Tam Tam als um Musik. Vielleicht war‘s beim österreichischen Act ein bisschen zu wenig Show und Aufregung. Aber ich weiß es nicht, das ist nur meine persönliche Meinung. Publikumsvoting ist auch immer so eine Sache…man schaue sich weltweite Wahlen an, da denkt man sich oft, wie man so wählen kann.

Wird man die „Luke Andrews Band“ oder gar Tom Traint persönlich einmal bei einer Ausscheidung für den Songcontest sehen?

Traint: Also als Tom Traint kann ich das mal mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen. Der Song Contest ist ja für viele Acts auch mehr oder weniger ein „Grab“…viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer hört und sieht man dann ja kaum noch. Aber natürlich gibt’s auch Ausnahmen wie Måneskin oder Loreen. Aber insgesamt geht’s mir viel zu viel um die Show und viel zu wenig um die Kunst und die Musik. Da müsste ich mich viel zu sehr verbiegen, das lässt mein künstlerisches Herz und meine künstlerische Seele nicht zu. Die „Luke Andrews Band“ wird‘s am Song Contest auch nicht geben, solange ich etwas mitzureden habe. Schauen wir mal, was noch alles passiert und nicht passiert…

