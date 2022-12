„Advent in der Johannesbachklamm“ ist wieder eröffnet

Nach zweijähriger Corona-Pause wurde der traditionelle „Advent in der Johannesbachklamm“ am Feiertag eröffnet. Geboten wird auch in diesem Jahr wieder ein umfassendes Programm: An über 40 Verkaufsständen können unterschiedlichste Waren erworben werden, es gibt musikalische Umrahmung durch verschiedenste Gruppen und auch der Nikolaus ist bei dem Markt vertreten.

Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP), der die eröffnenden Worte sprach, konnte am Donnerstag auch Vocalcoach und Sängerin Monika Ballwein in der „Klamm“ begrüßen. In der ORF-Show „9 Plätze, 9 Schätze“ hatte sie Niederösterreich (und damit die Johannesbachklamm) als „Landespatin“ vertreten.

Geöffnet ist der Markt noch bis 11. Dezember, täglich ab 14 Uhr. Wer nicht mit dem Auto anreisen möchte, kann den kostenlosen Shuttlebus vom Bahnhof Neunkirchen (um 14, 15, 16, 17 und 18 Uhr) nutzen, retour nach Neunkirchen fährt der Bus um 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30 und 19.30 Uhr. Weitere Informationen: https://www.wieneralpen.at/advent-johannesbachklamm

Eine NÖN.at-Reportage über die Vorbereitungen in der Johannesbachklamm findet ihr hier: https://www.noen.at/neunkirchen/wuerflach-markt-in-der-klamm-ein-advent-wie-frueher-wuerflach-advent-klamm-advent-johann-pinkl-print-344345167

