Kirchberg am Wechsel: Neues Leben für altes Wirtshaus

Das Gasthaus zur 1.000-jährigen Linde ist aus dem Gemeindebild kaum wegzudenken, gilt es doch als eines der traditionsreichsten Häuser Kirchbergs. Doch seit dem Vorjahr ist der Betrieb in dem altehrwürdigen Wirtshaus eingestellt: Betreiberin Renate Hennrich trat ihre Pension an, die Gemeinde erwarb das Gebäude.

Die Vorbereitungen für eine künftige Nutzung laufen laut Ortschef Willi Fuchs (ÖVP) auf Hochtouren. Da das Haupthaus innen wie außen unter Denkmalschutz steht, wird es weiter bestehen bleiben, der Rest wird dem Erdboden gleich gemacht und neu gebaut.

„Eine gute Planung sowie eine Lösung für die Beheizung des Gebäudes sind jetzt einmal vorrangig“

Anstelle des aktuellen Veranstaltungsraumes soll ein neuer, zeitgemäßer Saal errichtet werden, sagt der Ortschef: „Geplant sind rund 300 Sitzplätze.“ Dort sollen Veranstaltungen ebenso über die Bühne gehen können wie private Feiern. Betreiben soll all das ein Gastronom oder eine Gastronomin, dem die Räumlichkeiten verpachtet werden sollen. „Die aktive Suche ist noch nicht angelaufen, so weit sind wir noch nicht. Sollte aber jemand Interesse haben, so möge er auf der Gemeinde vorsprechen“, rührt Fuchs die Werbetrommel.

Beratungen mit dem Denkmalschutz konnten Fuchs zufolge positiv erledigt werden, die baubehördliche Bewilligung steht derzeit noch aus. „Insgesamt ein sehr strammes Projekt, das uns noch einige Zeit fordern wird“, ist Fuchs überzeugt. In die Hand nehmen will Fuchs für die Umbaumaßnahmen rund drei Millionen Euro netto, exklusive der Errichtung einer Heizung.

Einen Betriebsstart kann sich der Bürgermeister bereits mit Herbst 2024 vorstellen, so alles glatt läuft. „Aber natürlich kann es in der Baubranche immer zu Verzögerungen kommen. Spätester Termin wird daher Sommer 2025 sein“, skizziert der Ortschef. „Eine gute Planung sowie eine Lösung für die Beheizung des Gebäudes sind jetzt einmal vorrangig“, meint Fuchs.

