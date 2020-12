Dass das Musikschulgebäude am Alfred-Hirsch-Platz in der Fabriksgasse längst in die Jahre gekommen ist und akuter Handlungsbedarf herrscht, ist ein offenes Geheimnis. Doch statt der Sanierung des denkmalgeschützten Altbestandes schwebt den Stadtverantwortlichen nun eine neue Idee vor. Und zwar soll die Musikschule in den Zubau der Volksschule Mühlfeld integriert werden.

„Es ist richtig, dass es diese Gedanken gibt, aber vorher erfolgt noch ein Gespräch mit dem Bundesdenkmalamt, wie es mit dem Altbestand aussieht und was möglich ist“, erklärt ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer erste Details. Nach seiner Vorstellung soll die neue Musikschule ein eigenständiger Zubau mit Schulanbindung bei der Volksschule Mühlfeld werden. „In Kombination mit dem Turnsaal wäre sogar eine Bühne mit Veranstaltungssaal möglich, die Einrichtungen an der Wand könnten mit schönen Vorhängen bei Veranstaltungen abgedeckt werden!“

Musikschuldirektor Erwin Stoll kennt die Pläne und freut sich: „Wir wären mit beiden Lösungen zufrieden, auch den Neubau bei der Schule sehen wir als eine gut angepasste Möglichkeit!“