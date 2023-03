Stadt Neunkirchen bekommt Spielplatz der Superlative

Das ist eine Nachricht, die Eltern und Kindern wohl sehr freuen wird: Am Gelände der Gartenstadt werden schon demnächst die Baumaschinen auffahren, weil dort der größte Spielplatz der Stadt entstehen soll. Er wird nicht nur für die Anrainerfamilien, sondern auch öffentlich zugänglich sein.

„Dieser Spielplatz wird wirklich ein Schmuckstück“, freut sich ÖVP-Bürgermeister auf das Projekt und gibt einen kleinen Ausblick, was die Neunkirchner dort künftig auf rund 2.800 Quadratmetern erwarten wird. „Das Herzstück wird ein Fußballfeld mit Kleinfeldtoren. Dieser Platz befindet sich am Rand und wird auf drei Seiten von Böschungen eingegrenzt“, so Osterbauer.

Dazu kommen modernste Spielgeräte für diverse Altersbereiche. „Das reicht von Wippen über Schaukeln bis hin zu einem Seildschungel oder einem Mausspielgerät“, ergänzt der Stadtchef. Über zwei Wege kann das Spieleparadies betreten werden. Eine entsprechende Bepflanzung mit Sträuchern und Hecken soll auch optisch für ein schönes Ambiente Sorgen. Dazu kommen noch ausreichend Sitzgelegenheiten.

Benützung nur zu Betriebszeiten

„Was es nicht geben wird ist ein Grillplatz. Auch eingezäunt wie in der Schillergasse wird der Spielplatz nicht“, so Osterbauer. Allerdings möchte er mit Betriebszeiten für eine ungestörte Nachtruhe bei den Anrainern sorgen.

Die Errichtung kostet der Stadt nichts, weil die Investition von den beiden Wohnbaugenossenschaften WET und Südbau getragen werden. Allerdings übernimmt danach die Gemeinde die Betreuung der Anlage. „Das heißt für die Pflege und Instandhaltung müssen wir aufkommen“, so Osterbauer. Die Eröffnung ist noch im Sommer geplant. „Die Errichtung geht ja rasch, allerdings muss das Gras gut anwachsen, bevor wir den Spielplatz in Betrieb nehmen, sonst hat das vorher keinen Sinn“, so der Stadtchef abschließend.

