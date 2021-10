Die Marktgemeinde Grünbach trauert um ihren Altbürgermeister Rudolf Hasun. Die SPÖ-Kommunalpolitiker-Legende, die zwischen 1968 und 1991 die Geschicke der Gemeinde als Ortschef lenkte, verstarb gestern, Sonntag, im 95. Lebensjahr. Hasun war ab dem Jahr 1955 politisch aktiv – zunächst als Gemeinderat, später als SPÖ-Fraktionsobmann und Vizebürgermeister, ehe er 1968 zum Gemeindeoberhaupt gewählt wurde. Abseits dessen war Hasun als Bezirksobmann der Pensionisten sowie als Chef des Gemeindevertreterverbandes tätig.

Beruflich fungierte Hasun als Schaffner, Fahrdienstleiter sowie später als Beamter. Ab 1972 war Hasun Amtssachverständiger im Verkehrsministerium, 1979 wurde er zum „Regierungsrat“ ernannt.

Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) beschreibt Hasun als „fleißig, menschennah“ sowie als „Sozialdemokraten der besten Schule“. „Er war für alle da – für die Mindestrentnerin genauso wie für den Bankvorstand“, so Steinwender. GVV-Präsident Rupert Dworak, langjähriger Bezirksvorsitzender der SPÖ, bezeichnet Hasun als „ganz großen Grünbacher, der den Ort toll weiterentwickelt hat“. Hasun habe der SPÖ auch nach seiner Polit-Karriere stets die Treue gehalten, so Dworak.

Das Begräbnis von Rudolf Hasun soll am Donnerstag, dem 14. Oktober, stattfinden, nähere Details werden nachgereicht. Einen ausführlichen Nachruf auf Rudi Hasun bringt die NÖN in ihrer Printausgabe am Mittwoch!