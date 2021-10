300 Einsatzkräfte kämpfen gegen Flammen in Hirschwang

Acht Hubschrauber und 300 Einsatzkräfte sind es aktuell, die gegen die Feuerwalze am Mittagstein ankämpfen. Dabei setzt man laut Landesfeuerwehrverbandsprecher Franz Resperger vor allem auf die Hilfe der Hubschrauber. „Man kann hier, auch wenn wir nicht in Vorarlberg sind, von einem Hochgebirge sprechen. Es ist daher extrem schwierig das Feuer vom Boden aus zu löschen“, meint er im NÖN.at-Gespräch. Ein Feuerwehrmann wurde am heutigen Dienstag sogar bei den Löscharbeiten von einem Felsbrocken an der Hüfte getroffen. „Er musste ins Krankenhaus gebracht werden, ist aber nicht lebensgefährlich verletzt“, so Resperger.

Feuer auf 115 Hektar begrenzt

Mittlerweile konnten die Einsatzkräfte den Brand auf eine Fläche von 115 Hektar begrenzen. „Das beruhigt uns ein wenig. Was uns jedoch beunruhigt, sind die aktuellen Wetterprognosen“, erzählt Resperger. Diese sagen für die kommenden Tage nämlich Ostwind in der Raxregion an. „Auch wenn wir das Feuer jetzt unter Kontrolle bringen würden, der Wind wird es wieder entfachen“, sieht der Pressesprecher des Landesfeuerwehrverbandes ein „Brand Aus“ noch lange nicht in Sicht. Er rechnet damit, dass die Löscharbeiten noch mindestens eine Woche, wenn nicht sogar länger andauern werden.

„Zusammenarbeit funktioniert großartig!“

Das Zusammenspiel der Einsatzkräfte funktioniere laut Resperger jedenfalls reibungslos. Auch die Stadt Wien – ihr gehört das gesamte Waldstück, auf dem sich der Brand ausbereitete – helfe wo nur möglich. „Es sind auch Forstarbeiter der Stadt Wien hier“, so Resperger. Um weitere Flammensprünge zu vermeiden, wurden drei Schneisen in einer Länge von 800 und einer Breite von 15 Metern in den Wald geschlagen. Einen Appell an die Bevölkerung gibt es keinen: „Die Luft ist natürlich sehr verraucht, es ist aber niemand in Gefahr!“, beruhigt der Landesfeuerwehrsprecher.