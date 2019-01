Wohnhausbrand: Über 100 FF-Leute bei -7 Grad im Einsatz .

Mehrere Notrufe gingen am Dienstagabend in der Bezirksalarmzentrale Neunkirchen über einen Wohnhausbrand in Otterthal ein. Sieben Feuerwehren, Rotes Kreuz und die Polizei wurden laut Alarmplan zur Einsatzstelle entsandt!