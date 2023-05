Großer Ärger Knapp an Unglück vorbei: Maibaum in Neunkirchen angesägt

Lesezeit: 2 Min Christian Feigl

Deutlich zu sehen ist der Schnitt am Neunkirchner Maibaum. Foto: privat

G roß ist der Ärger bei Neunkirchens ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer: In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde der Maibaum am Hauptplatz angesägt: ,,Brauchtum hin, Brauchtum her, aber auf einem Hauptplatz hat so etwas nicht verloren, das ist gefährlich“, so der Bürgermeister. Er will nun die Leute, die hinter der Aktion stecken, ausforschen.