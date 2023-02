Großer Feuerwehreinsatz Haustiere bei Garagenbrand in Pitten gerettet

Christian Feigl

E in Großbrand forderte am Freitagvormittag die Einsatzkräfte in Pitten. Bei dem Brand in einer Garage eines Hauses konnten von der Feuerwehr zwei Haustiere gerettet werden. Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte von der Feuerwehr verhindert werden.