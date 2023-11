Aufregung um angebliche Schüsse aus Auto in der Fabriksgasse

Eine Frau war es, die am Sonntagabend kurz nach 20 Uhr bei einem Polizeibeamten Alarm schlug. Aus einem in der Fabriksgasse vorbeifahrenden grünem Auto älteren Modells seien laut ihren Angaben mehrere Schüsse abgegeben worden. „Natürlich müssen wir solche Hinweise sehr ernst nehmen und haben sofort eine Großfahndung, an der auch Spezialkräfte beteiligt waren, eingeleitet“, so Bezirkspolizeikommandant Johann Neumüller, der sich an vorderster Front selbst ein Bild von der Sache machte, zur NÖN.

Nachdem weitere Befragungen etwaiger Zeugen in der Fabriksgasse aber negativ verliefen und auch kein fragliches Auto entdeckt werden konnte, wurde der Einsatz schließlich nach einer Stunde beendet.