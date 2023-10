Neunkirchner Pfarrkindergarten feierte Jubiläum und Übernahme

„Familien nach dem Vorbild des Franziskanerpaters Maximilian Kolbe bei der Kindererziehung und Betreuung zu unterstützen – das war der Gründungsauftrag des Kindergartens vor 50 Jahren“, betonte Pfarrer Pater Bernhard Lang beim großen Fest. Dabei übergab er auch den symbolischen Schlüssel an Schwester Franziska Bruckner. Die Generaloberin der Franziskanerinnen Amstetten vertrat als Vorstandsmitglied den Verein für Franziskanische Bildung (VfFB).

Bei strahlendem Sonnenschein zogen die Kindergartenkinder am Nachmittag mit den Pädagoginnen in die Stadtpfarrkirche, wo sie von rund 120 Gästen erwartet wurden. Nach einer fröhlichen Feier mit Liedern und Tänzen und der Geschichte des Heiligen Franziskus, erzählt von Kindern aus der Zwergengruppe, erfolgte die symbolische Schlüsselübergabe. Franziska Bruckner betonte: „Wir freuen uns, den Kindergarten in unsere Familie aufzunehmen – wir werden euch und das gesamte Team gut begleiten!“ Der Kindergartenleiterin Hermine Nöhrer überreichten die Franziskanerinnen das franziskanische TAU-Kreuz.

ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer gratulierte zum 50-jährigen Bestehen und betonte, wie wichtig die Einrichtung für die Gemeinde Neunkirchen sei, die die Institution selbstverständlich weiterhin unterstütze.

Kindergartenleiterin Hermine Nöhrer, Pater Bernhard Lang, Schwester Franziska Bruckner (VfFB-Vorstand), Bürgermeister Herbert Osterbauer und Schwester Vera Ronai (VfFB) mit einer Vertreterin der Kinder. Foto: Stadtpfarre Neunkirchen

Besonderer Dank galt Pater Bernhard, dem die Kinder ein Dankeslied sangen und ein Erinnerungsalbum überreichten, verbunden mit der Bitte, als persönlicher Freund der Kinder, als Mittler zu Gott und als Begleiter des Teams weiterhin da zu sein.

Mit von den Kindergartenkindern selbst gebackenem Brot, Obst aus dem Erntewagen und vom Pfarrgemeinderat vorbereiteten Getränken und Gebäck klang das Fest im Garten des Pater-Kolbe- Kindergartens fröhlich aus.

Der Verein für Franziskanische Bildung (VfFB) ist mit mehr als 50 Bildungseinrichtungen in Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark für rund 7.000 Kinder und Jugendliche aller Altersstufen zweitgrößter Träger von Ordens-Bildungseinrichtungen in Österreich. Darüber hinaus hat er das Management für die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) mit Kolleg, den dazugehörigen Praxiskindergarten und den Hort sowie der Volksschule der Franziskanerinnen in Salzburg über. Die Non-Profit-Organisation wurde 2019 von fünf franziskanischen Frauenorden mit dem Ziel gegründet, den kirchlichen und gesellschaftlichen Bildungsauftrag, der auf die Gründerinnen und Gründer der jeweiligen Orden zurückgeht, gemeinsam optimal zu erfüllen und als starker Partner der öffentlichen Hand im Bildungsbereich zu agieren. Seit Anfang 2022 führen die Franziskanerinnen von Vöcklabruck, die Franziskanerinnen Amstetten und die Franziskanerinnen von der Unbefleckten Empfängnis – Grazer Schulschwestern die Geschicke des VfFB.