Acht Millionen Euro für neue Würflacher Volksschule

Schon seit dem Jahr 2010 besteht der Plan, eine neue Volksschule zu errichten – schließlich ist die derzeitige bereits 142 Jahre alt. Der Standort steht mit dem früheren Freibad ebenfalls bereits fest, im Rahmen eines Architektenwettbewerbs ging es in den letzten Jahren darum, ein konkretes Konzept für den Bau zu entwerfen.

Bei einem Informationsabend wurde dieses nun präsentiert. Aus dem Bewerb, an dem ursprünglich 24 Architekten teilgenommen hatten, ging Manfred Waldhör aus Linz als Sieger hervor. Sein Entwurf sowie die vier anderen der Endrunde seien „allesamt sehr überzeugend gewesen“, sagt Bürgermeister Franz Woltron (ÖVP). Die „kompakte Bauweise“ sowie die Tatsache, dass „alle Anforderungen erfüllt“ werden, hätten letztlich den Ausschlag gegeben, meint Woltron.

Ein Grundsatzbeschluss für den Bau wurde bereits im Gemeinderat gefasst, nun will man sich mit den Rückmeldungen aus der Bevölkerung beschäftigen. „Wir warten Stellungnahmen ab, wobei das Feedback bis dato sehr positiv war“, resümiert Woltron. Insgesamt will die Gemeinde rund acht Millionen Euro für das Projekt in die Hand nehmen. „Uns ist bewusst, dass das ein großes Projekt ist und wir anderes womöglich zurückstellen müssen – aber das ist es uns wert“, so Woltron. Der Bürgermeister rechnet damit, dass vom Start der Detailplanung bis zur Fertigstellung rund zwei Jahre vergehen werden.