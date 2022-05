Apotheke übersiedelt zu Ex-"Freistil" in Neunkirchen

Werbung

Große Pläne wälzt aktuell Apotheker Lorenz Linsmayer mit seiner Filiale an der Staller-Kreuzung: Die „Apotheke zur Madonna“, die sich seit mehr als 90 Jahren im Kreuzungsbereich befindet, wird verlegt. Und zwar in die Krinningergasse auf den Grund des ehemaligen Restaurants „Freistil“, den der Apotheker von der Familie Steinberger erworben hat.

„Hauptgrund ist vor allem die nicht befriedigende Parkplatzsituation, mit der wir seit Jahren am Standort zu kämpfen haben“, so Linsmayer über die Beweggründe. Derzeit sind bereits die Bagger am Werken – entstehen wird dort auf 250 Quadratmetern ein vom Architekturbüro Kaltenbacher geplantes barrierefreies und topmodernes Geschäftslokal inklusive Roboter, der die neun Mitarbeiter bei der Suche nach den Medikamenten unterstützt.

„Geplant war der Bau ja schon im Vorjahr, aber Corona hat das Projekt verlangsamt. Das hat auch eine Steigerung der Kosten von 20 Prozent mit sich gebracht“, so Linsmayer, der das Investitionsvolumen aber nicht verraten möchte.

Läuft alles plangemäß, soll im November eröffnet werden.

