"Wexl Werk" soll Bucklige Welt weiter stärken

Es soll auf den klingenden Namen „Wexl Werk“ hören und bereits im kommenden Jahr den Betrieb aufnehmen: Ein Gebäude, in dem sich Unternehmer, Kreative sowie Menschen aus der Region auf unterschiedlichen Ebenen begegnen können.

Ins Leben gerufen hat das Projekt SGZ- und Erlebnisarena-Geschäftsführer Karl Morgenbesser, mit an Bord sind mit Kevin Kernegger (Macherjek GmbH), Markus Wagner (Wolfsbräu) und Josef Hlawka (Projekt Kraft Facility GmbH) weitere namhafte Unternehmer aus der Region.

Während die Planungen von Morgenbesser vor gut eineinhalb Jahren an Fahrt aufnahmen, wurde das Vorhaben zuletzt immer konkreter: Geht es nach dem SGZ-Chef, startet ein Teilbetrieb bereits im kommenden Jahr. Ihm schwebt eine „Drehscheibe für weltoffene Leute“ vor, wie er im NÖN-Gespräch sagt: „Das soll keineswegs eine gewöhnliche Immobilie mit Büros sein, vielmehr soll das Gebäude von den Menschen, die dort tätig sind, weiterentwickelt werden“, so Morgenbesser.

Dauerhafte und flexible Büroeinheiten geplant

Konkret geplant sind Räumlichkeiten für Firmen, ebenso wie Platz zur Begegnung und zur Kommunikation. „Der Gedanke ist, dass sich innovative Abteilungen von Unternehmen hier ansiedeln und dort ihr jeweiliges Geschäftsfeld weiterentwickeln“, sagt Morgenbesser. Aber auch flexible Büroeinheiten soll es geben. „Wir haben in St. Corona knapp 40 Biker-Delegationen im Jahr, die sich die Wexl Trails anschauen, aber auch gerne ihrer Arbeit nachgehen würden. Das ist im ,Wexl Werk‘ künftig möglich“, so Morgenbesser.

Wichtig ist ihm und seiner Mannschaft auch, dass im „Wexl Werk“ junge Talente bei Unternehmen andocken können. „Die Suche nach Mitarbeitern soll damit gefördert werden“, erklärt Morgenbesser.

Aktuell läuft die Grundstücks- und Immobiliensuche, Aspang ist als Standort aber fix: „Die Gemeinde ist Zentrum der Region Bucklige Welt-Wechselland und als Drehscheibe ideal“, ist Morgenbesser überzeugt. In der Startphase soll sich das „Wexl Werk“ auf rund 3.000 Quadratmetern erstrecken, in weiterer Folge sollen bis zu 10.000 genutzt werden.

„Wichtig ist, dass bei dem Projekt einer vom anderen profitiert und man sich nicht gegenseitig behindert.“

Morgenbessers Beweggründe für das Projekt sind schnell erklärt: „Wir besetzen in der Region viele Themen sehr gut – ein Raum, in dem sich kreative Köpfe austauschen und miteinander arbeiten können, fehlt aber noch“, so Morgenbesser. Sein Ziel: „Ich will die Region noch cooler machen!“ Das Interesse an einer Teilnahme sei jedenfalls groß, so Morgenbesser: „Wichtig ist, dass bei dem Projekt einer vom anderen profitiert und man sich nicht gegenseitig behindert.“

Aktuell laufen laut Morgenbesser Gespräche bezüglich Partnerschaften, Interessenten und Finanzierung.

