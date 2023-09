Großübung der FF Pitten Feuerwehrjugend lernte eine Arbeitswoche in nur zwei Tagen kennen

Mit Feuereifer waren die Jugendlichen bei der 40 Stunden-Übung dabei. Foto: FF Pitten

40 Stunden wird normalerweise in einer Woche gearbeitet, aber die Feuerwehrjugend Pitten hat das an einem Wochenende geschafft. Von Freitag, 18 Uhr bis Sonntag, 10 Uhr dauerte die Übung am letzten Ferienwochenende.

Dabei waren die 18 Jugendlichen im Feuerwehrhaus untergebracht und wurden mit verschiedenen Gefahrensituationen konfrontiert. Dazu hatten sich die Jugendbetreuer Patrick Fally und Marcel Gruber so einiges einfallen lassen und realitätsnah vorbereitet. Schwerarbeit war das Befüllen der Sandsäcke. Foto: FF Pitten Der umfangreichste Einsatz startete um 4:30 Uhr in der Nacht – Unwetter! Hier waren mehrere Szenarien zu bewältigen: Keller auspumpen, verstopfte Kanaldeckel ausräumen, Gehweg von einem Baum befreien und vieles mehr. Als Hochwasserschutz mussten unter Zeitdruck Sandsäcke befüllt und aufgelegt werden. Besonders knifflig gestaltete sich die Löschung eines riesigen Flurbrands. Dazu wurde zusätzlich die Feuerwehr Föhrenau alarmiert, die mit einem großen Wasserfass anrückte und mithalf. So konnte der Feuerwehrnachwuchs die Kommunikation und Zusammenarbeit mit Kollegen von außerhalb üben. Weitere Szenarien beinhalteten etwa eine Ölspur, Wassergebrechen und eingeklemmte oder vermisste Personen. Zum Abschluss musste noch ein Flüssigkeitsaustritt mit zwei Bewusstlosen bewältigt werden. Die Jugendlichen konnten beweisen, dass sie auch stundenlanger Belastung gewachsen sind. Zum Schlafen wurden die von der Gemeinde neu angeschafften Feldbetten eingeweiht. Für Essen und Trinken war gesorgt: Die Fleischerei Dorfmeister aus Haderswörth und die Raiffeisenbank Pitten übernahmen dankenswerterweise die Lebensmittelkosten. Gekocht wurde natürlich selbst. Die knappe freie Zeit verging mit Brettspielen und einer kleinen Wasserschlacht im Hof - glücklicherweise spielte das Wetter mit! Jugendbetreuer Patrick Fally ist stolz auf seine Gruppe:„Ich traue mich zu behaupten, dass selbst unsere aktive Mannschaft die Einsätze nicht schneller und sauberer beendet hätte!“ Kommandant Peter Luef freut sich schon über alle, die einmal in den Aktivdienst wechseln werden.