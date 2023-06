„Rewe“-Konzern zeigt Interesse an Ex-„Forstinger“-Filiale in Feistritz

Nach der Schließung der „Forstinger“-Filiale im Bereich Grottendorf (Gemeinde Feistritz am Wechsel) per 31. Mai ist aktuell noch nicht fixiert, was mit den Räumlichkeiten passieren soll. Wie berichtet, hatte sich das Zubehörhandels- und Werkstättenunternehmen „aus wirtschaftlichen Gründen“ aus dem Wechselgebiet zurückgezogen. Der Standort an der Bundesstraße B 54 bestand rund 20 Jahre lang. Im Bezirk gibt es damit nur mehr eine „Forstinger“-Filiale, direkt in der Bezirkshauptstadt.

Dass der „Rewe“-Konzern, zu dem etwa die Supermarktketten „Penny“ oder „Billa“ gehören, Interesse an dem Standort zeigt, bestätigt man gegenüber NÖN.at - allerdings verweist die Konzernkommunikation auf das „noch sehr frühe Projektstadium“, weshalb man vorerst keine näheren Angaben machen könne.