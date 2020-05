Seit dieser Woche ist es wieder möglich, Grün- und Strauchschnitt am Bauhof abzugeben. Die Abgabemöglichkeit besteht an den Werktagen zwischen 8 und 20 Uhr im Ziehrerweg 4 in Puchberg. „Bitte entsorgen Sie Ihr Gebinde vom Grünschnitt in Ihrer eigenen Grünen Tonne zu Hause“, so SPÖ-Bürgermeister Florian Diertl und SPÖ-Umweltgemeinderätin Doris Schlichtinger, die darauf hinweisen, dass die Anlage videoüberwacht wird.