Grünbach am Schneeberg 16-Jähriger auf Moped mit Lkw kollidiert

Foto: APA (Symbolbild), HANS PUNZ

E in 16-jähriger auf einem Moped ist am Dienstagnachmittag in Grünbach am Schneeberg in seinem Heimatbezirk Neunkirchen mit einem Lkw kollidiert.

Er erlitt nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich schwere Verletzungen und wurde von „Christophorus 3“ ins Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Laut Polizei war der Jugendliche mit seinem Zweirad nach einer Kurve ins Schleudern geraten. Die Kollision mit dem Lkw war die Folge. Mit „Christophorus 9“ stand ein weiterer Notarzthubschrauber am frühen Dienstagabend auch auf der A5 (Nord/Weinviertelautobahn) im Einsatz. Ein 19-jähriger Wiener war in Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) mit seinem Auto ins Heck eines Sattelzuges gekracht. Der Pkw-Lenker wurde nach Polizeiangaben von der Feuerwehr befreit und dann in das Landesklinikum Mistelbach geflogen.