Babytreff „Schneebergzwerge“ startet am 6. September

Im Jahr 2014 wurde er von Bürgermeister Peter Steinwender ins Leben gerufen, mit 6. September startet der Grünbacher Babytreff in eine neue Saison. Die Zusammenkünfte in den Räumlichkeiten der Gemeinde finden stets mittwochs zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr statt und richten sich an Eltern mit Kids bis zweieinhalb Jahren. Geleitet wird der Babytreff „Schneebergzwerge“ ab sofort von Raffaela Staudner.

„Die Treffen sind eine wichtige Kommunikationsmöglichkeit für junge Mütter“, freut sich Ortschef Steinwender (SPÖ) über die Möglichkeit. Zum Start in die neue Saison spendete Steinwender neues Spielzeug für die „Zwerge“.