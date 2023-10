Café Bergwerk: Pächter geht mit Monatsende

Ein gutes Jahr ist es her, dass der Wiener Gastronom Dimitris Papaoikonomou als Pächter das neue Gemeindecafé Bergwerk in der Ortsmitte übernommen hat – mit vielen Vorschusslorbeeren seitens der Gemeindeführung. Mit Ende des Monats ist aber Schluss. Wie Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) erklärt, habe man sich auf Beendigung des Vertrags mit Monatsende verständigt.

Die Gründe für das abrupte Ende liegen für Steinwender auf der Hand. „Es gab viele Schwierigkeiten und ich bin eigentlich seit einem Dreivierteljahr unglücklich über die Art und Weise, wie der Betrieb läuft.“ Die größten Probleme seien in den Bereichen Personal und Öffnungszeiten gelegen, auch zu hohe Preise führt er an: „Im Sommer war teilweise an nur zwei Tagen die Woche offen, das ist zu wenig“, bemängelt Steinwender. Unterm Strich sei Papaoikonomou zu selten in Grünbach gewesen: „Er macht gute Sachen, aber die Doppelbelastung ist ihm zu viel geworden“, mutmaßt der Bürgermeister.

Dimitris Papaoikonomou selbst wollte sich gegenüber der NÖN nicht dazu äußern.

Pachtvertrag zu gleichen Konditionen

Geht es nach Steinwender, soll der Betrieb mit 1. November aber nahtlos fortgesetzt werden – mit zwei Personen, die das Kaffeehaus schon zuletzt immer wieder unterstützt haben. „Beide sind Profis, sehr fleißig und sind bislang sehr gut bei den Leuten angekommen“, ist der Ortschef überzeugt. Der Antrag im Gemeinderat am kommenden Montag werde daher lauten, mit den beiden den Pachtvertrag abzuschließen – „zu denselben Konditionen“, so Steinwender.

Dass unterdessen auf der Gemeindehomepage eine Ausschreibung für das Kaffeehaus aufgetaucht ist, sorgte in den letzten Tagen für Verwunderung. In der „verzweifelten Suche nach einem Nachfolger“ habe er auf eine derartige Information vergessen, gibt Steinwender zu: „Daher hat nun noch jeder die Möglichkeit, sich zu bewerben.“ Wobei er selbst nicht mit weiteren Interessenten rechnet: „Ich habe ja im Vorfeld mit vielen gesprochen.“

Von Anfang an äußerst kritisch wurde das Café Bergwerk stets von der örtlichen ÖVP gesehen – sie ortet etwa eine künstlich geschaffene Konkurrenz zur örtlichen Gastronomie.