Sie war bereits mehrmals Thema bei Sitzungen des Ortsparlaments: Nun wurde der Termin für die erste, überparteiliche Gemeinderatsklausur für den 29. August festgesetzt, wie Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) auf Anfrage bestätigt. Zwar habe es „Anlaufschwierigkeiten“ gegeben, nun aber habe man sich auf den Tag verständigen können. Was der Ortschef positiv bewertet: „Ich gehe sehr erwartungsvoll in diese Klausur, weil es eine weitere Chance ist, gemeinsame Wege zu finden und diese zu gehen.“

Als Struktur wolle er „Open Space“ wählen, weil er alle Teilnehmer gleichberechtigt behandle und ein Höchstmaß an Kreativität und Arbeitsfähigkeit ermögliche. „Jede und jeder kann jeden Vorschlag bringen und mit Interessierten diskutieren, von allen Arbeitsgruppen wird es Berichte geben und Klarheiten, wie weiter vorgegangen werden soll“, erklärt der Bürgermeister. Und auch der gesellige Teil soll nicht zu kurz kommen: Im Gasthaus zur Schubertlinde soll anschließend noch gemeinsam gegessen werden, stellt Steinwender in Aussicht.



ÖVP will über Zusammenarbeit sprechen

Bei der ÖVP betont man, dass man den Termin wahrnehmen werde, „auch, wenn beim vom Bürgermeister festgelegten Termin nicht alle von uns Zeit haben“, wie Fraktionsobmann und geschäftsführender Gemeinderat Martin Bramböck erklärt.

Philipp Grabner Martin Bramböck, Fraktionsobmann der ÖVP und geschäftsführender Gemeinderat.

„Inhaltliche Erwartungen werden wir an den Gemeinderat richten, wichtig ist uns aber, über Zusammenarbeit und die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Gemeinde zu diskutieren“, so Bramböck. Was es dazu brauche, sei ein neutraler Moderator sowie eine vorbereitete Themenliste, wiederholt der ÖVP-Klubchef eine seiner Forderungen.