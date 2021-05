Andreas Heinreichsberger (SPÖ) wurde vom Bürgermeister als neuer Gemeinderat angelobt. Er folgt auf Eva Gorican. Usercontent, SPÖ Grünbach

Mit der Angelobung von Andreas Heinreichsberger (SPÖ) startete die Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Nach mehreren virtuellen Treffen in den letzten Monaten saßen sich die Mandatare diesmal aber wieder direkt gegenüber – um den nötigen Abstand wahren zu können in der Barbarahalle.

Intensive Diskussionen beschränkten sich in der knapp eineinhalb Stunden andauernden Sitzung auf nur wenige Tagesordnungspunkte – der Großteil, darunter auch etliche Formalbeschlüsse, fand die Zustimmung aller Mandatare. Grünes Licht gab es unter anderem für den Verbleib in der Leader-Region bis 2029 – für einen solchen machte sich im Vorfeld Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) stark: „Ich bin davon überzeugt, dass wir wirtschaftlich und touristisch nur mit regionalem Denken Projekte gut weiterentwickeln können“, argumentierte er und nannte etwa die einheitlichen Buswartehäuschen der Region als Beispiel. In Zukunft sei es nötig, die Bürger noch mehr einzubeziehen, zeigte sich Steinwender überzeugt.

Hussajenoff zur EU-Mandatarin bestellt

Weniger harmonisch als bei den meisten anderen Punkten verlief die Diskussion rund um die Bestellung einer EU-Gemeinderätin. Darüber, dass eine solche Position Sinn machen würde, herrschte Konsens – und auch, dass die SPÖ für die Stelle Gemeinderätin Susanna Madhavi Hussajenoff vorschlug, wurde von der Volkspartei zur Kenntnis genommen. Fraktionssprecher Martin Bramböck verwies allerdings darauf, dass mehrere Nennungen möglich seien – und schlug ÖVP-Mandatarin Susi Demuth als Hussajenoffs Gegenüber vor. „Bei den Umweltgemeinderäten funktioniert das wunderbar“, verwies Bramböck darauf, dass Ilse Teix (SPÖ) und Andreas Pinkl (ÖVP) aktuell beide als Umweltreferenten aktiv sind.

Die geschäftsführenden ÖVP-Gemeinderäte Andreas Pinkl und Martin Bramböck. Usercontent, Philipp Grabner

Der Vorschlag von SPÖ-Fraktionssprecher Otto Schiel, Demuth könne ja mitarbeiten, ging der ÖVP nicht weit genug – schließlich scheiterte die ÖVP mit ihrem Antrag, beide Gemeinderätinnen mit den EU-Agenden zu betrauen. Nur mit den Stimmen der Mehrheitspartei wurde schließlich Madhavi Hussajenoff zur EU-Mandatarin bestellt. Bürgermeister Steinwender missfiel der ÖVP-Vorstoß, schließlich sei die Zusammenarbeit der Fraktionen „so schwierig wie noch nie, seit ich in der Politik bin“.

Die neue EU-Gemeinderätin Susanna Madhavi Hussajenoff und Kurt Johannes Payr (beide SPÖ). Usercontent, Philipp Grabner

