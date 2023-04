Michael Schwiegelhofer: „Privatleben gibt es kaum mehr“

NÖN: Sie sind seit gut einem Jahr Vizeortschef. Haben Sie sich schon daran gewöhnt? Michael Schwiegelhofer: Nach dem ersten Schock – als Otto Schiel gesagt hat, dass er seine Funktion zurücklegt – habe ich mich gut eingelebt. Wir hatten den Wechsel ja geplant, allerdings erst für Mitte 2023. Dass es dann ein Jahr früher sein würde, war schon eine Herausforderung.

Haben Sie sich das Amt so vorgestellt? Schwiegelhofer: Es ist ganz anders, als ich geglaubt habe. Ich bin es zwar als Betriebsrat gewöhnt, dass mich ein jeder kennt, aber im Ort ist das noch einmal etwas anderes. Plötzlich steht man ganz vorne, und ein Privatleben gibt es kaum mehr.

Das Klima im Gemeinderat wirkt – ganz anders als zuletzt – derzeit sehr harmonisch. Ist dem wirklich so – und wenn ja, woran liegt das? An Ihnen? An der Neuaufstellung der ÖVP? Schwiegelhofer: Das Klima ist tatsächlich sehr harmonisch. Aus meiner Sicht liegt das hauptsächlich an der Neuaufstellung der ÖVP. Martin (Bramböck, Ex-ÖVP-Sprecher, Anm.) und Peter (Steinwender, SPÖ-Bürgermeister, Anm.) haben leider nicht harmoniert miteinander. Seit Andy Pinkl Ansprechpartner ist, ist viel Ruhe eingekehrt und die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut.

Der von Ihnen angesprochene Martin Bramböck hat Sie in einem NÖN-Interview auch sehr gelobt und der SPÖ sogar geraten, dass Sie schnellstmöglich Bürgermeister werden sollten. Freut Sie das persönlich – oder ärgert es den Parteivorsitzenden in Ihnen, dass er einen Wechsel einfordert? Schwiegelhofer: Ich habe immer versucht, gut mit den Kollegen der Opposition zusammenzuarbeiten. Mit manchen hat es ein wenig länger gedauert, aber schlussendlich habe ich mich mit allen gut vertragen. Es freut mich grundsätzlich, dass Martin das sagt und Lob von außen ist gut und schön – aber so eine Entscheidung liegt nicht an Martin zu fordern oder an mir. Viel wichtiger bei der Wahl des Spitzenkandidaten ist, was die eigenen Leute möchten.

Soll Peter Steinwender 2025 wieder als SPÖ-Spitzenkandidat antreten? Schwiegelhofer: Wenn er das tut, werde ich ihn unterstützen.

Stünden Sie grundsätzlich, auch zu einem späteren Zeitpunkt, als Bürgermeister zur Verfügung? Schwiegelhofer: Ja, natürlich!

Die Kritikpunkte der ÖVP sind bekannt. Bemängelt wurden immer wieder fehlende Strukturen in der Gemeindearbeit, das Kaffeehaus-Projekt, die „enorme Bautätigkeit“ – sehen Sie persönlich Fehler? Schwiegelhofer: Einen Treffpunkt für Leute zu schaffen – das kann kein Fehler sein. In der Fastenzeit hat der Besuch zwar ein klein wenig nachgelassen, aber ansonsten wird das Kaffeehaus sehr gut frequentiert. Was die Bautätigkeiten betrifft, glaube ich, dass es sehr wichtig ist, Wohnraum zu schaffen. Betreubares Wohnen etwa fehlt in Grünbach derzeit einfach.

Ihr Vorgänger Otto Schiel hat beim Kaffeehaus die Vorgangsweise kritisiert. Schwiegelhofer: Es gab im Vorfeld des Öfteren Diskussionen bezüglich der Verträge, aber ich finde, dass wir eine gute Lösung für alle zustandegebracht haben.

Abseits der besprochenen Projekte – was soll denn aus Ihrer Sicht bis zur Wahl 2025 noch umgesetzt werden? Schwiegelhofer: Mir ist es wichtig, das Begonnene fertigzustellen. Ich konzentriere mich derzeit darauf, unsere soziale Kompetenz zu stärken. Wir sind ja auch eine jener Gemeinden, die die Mietpreise in den Gemeindewohnungen nicht erhöht. So unterstützen wir jene Bürgerinnen und Bürger, die nicht so ein hohes Einkommen haben. Auch ein Ausbau des Kindergartens ist derzeit in Planung und wir hoffen, dass die Fertigstellung im Herbst 2024 sein wird.

Es gab in der aktuellen Periode mehrere personelle Wechsel im Gemeinderat auf beiden Seiten. Wie ist denn die SPÖ grundsätzlich aufgestellt? Schwiegelhofer: Wir haben mit der „Jungen Generation“ einen soliden Grundstock, aber natürlich bedarf es einiger Arbeit, um neue, junge Kräfte zu holen. Die Wechsel von Ilse Teix und Dieter Schmidt waren ja rein altersbedingt, wobei mir um beide extrem leid ist.

Abschließend kann ich Ihnen eine Frage zur SPÖ-Mitgliederbefragung auf Bundesebene nicht ersparen. Wissen Sie schon, für wen Sie stimmen werden? Und wie sehen Sie die Situation? Schwiegelhofer: Das was sich da seit Jahren zwischen Wien und dem Burgenland abspielt, ist ein Wahnsinn. Ich finde es schade, dass man das nicht intern regeln kann, die Partei trägt einen enormen Schaden davon. Meine Stimme bekommt Andi Babler, weil es aus meiner Sicht gescheiter ist, wenn jemand Neuer kommt und endlich einen Schlussstrich zieht.

