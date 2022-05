Musikverein Bergknappenkapelle feiert „Runden“

Werbung Zum Epaper! Anzeige Powerladys in der Region Wr. Neustadt und Neunkirchen

Nachdem just das 100-jährige Bestandsjubiläum in die Anfänge der Corona-Pandemie fiel, wird das besondere Jubiläum am kommenden Wochenende nachgeholt. An drei Tagen feiert die Bergknappenkapelle Grünbach am Schneeberg ihren 100. (beziehungsweise 102.) Geburtstag.

Los geht es am Freitag, den 3. Juni, um 17 Uhr mit einem Gastkapellen-Empfang, ehe ab 21 Uhr „Die Schwarzataler“ (inklusive "Starmania"-Finalist Sebastian Holzer) aufspielen. Am Samstag, den 4. Juni, beginnt das „Musifest“ um 15 Uhr mit dem Gastkapellen-Empfang, ab 21 Uhr spielen „wüdaraMusi“. Abschließend findet am Sonntag, den 5. Juni, um 10 Uhr die Festmesse mit Frühschoppen statt.

Die Veranstaltung findet in der Barbarahalle statt. Mehr Informationen unter: www.bergknappenkapelle.at

