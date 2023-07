Musikwochen: Seminar ließ die Region wieder erklingen

Die Jüngste ist sechs Jahre alt, die Älteste 88 – was sie verbindet, ist die Liebe zur Musik. Zum mittlerweile elften Mal fanden im Juli die Grünbacher Musikwochen statt, heuer mit insgesamt 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Im Jahr 2013 von Geiger Roland Herret gegründet, richtet sich das Seminarangebot an Anfänger, Fortgeschrittene und Profis in den Instrumenten Geige, Bratsche, Cello und Klavier. Das intensive Kursprogramm wurde auch heuer wieder von zahlreichen Konzerten im Schneebergland umrahmt – den Abschluss fanden die Musikwochen am vergangenen Samstag mit einem Konzert in der Grünbacher Barbarahalle.

Rund 25 Personen – darunter Dozentinnen und Dozenten ebenso wie Kinder- und Kursbetreuer – sorgten auch bei der heurigen Auflage für einen reibungslosen Ablauf. Initiator Roland Herret freut besonders, dass das Interesse in den Familien weitergegeben wird: „Manchmal wird das Kind zum Kurs geschickt und im kommenden Jahr sind dann auch die Eltern dabei. Oder es ist umgekehrt.“ Ergänzt wurden die heurigen Wochen von einem Schauspielworkshop mit Patricia Falk und einem Volksmusikworkshop, gestaltet von Anna Bramböck. Für die Kinder und Jugendlichen standen abseits des Unterrichts Besuche im Freibad oder das gemeinsame Fußballspielen auf dem Stundenplan.

Dankesworte von Roland Herret ergehen an die Firma Albin Förstl. „Sie hat uns wieder die Mietklaviere zur Verfügung gestellt.“ Und Kollegin Doris Kitzmantel ergänzt: „Dankeschön auch an die Gemeinde für die super Kooperation und dass wir wieder da sein durften!“