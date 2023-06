ÖVP-Gemeinderat fordert Ortschef zum Rücktritt auf

Es sind harte Worte, mit denen sich ÖVP-Mandatar Gerald Holzer in der Vorwoche an seine Gemeinderatskollegen, die Mitarbeiter des Amtshauses und – nicht zuletzt – an Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) wandte. Letzterer ist der Adressat des Schreibens – Holzer fordert den SPÖ-Ortschef darin auf, seinen Rücktritt einzureichen. Steinwenders Verhalten sei „untragbar, kostspielig und spaltend“, er zeige eine „offensichtliche Überforderung“, so der Mandatar wörtlich.

Stein des Anstoßes für Holzer ist die Vorgangsweise bei einem Bauprojekt der Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen (SGN) im Bereich Neusiedl. In unmittelbarer Nähe zu einem Milchbauern sollten dort, so der Ursprungsplan, zwölf Reihenhäuser entstehen. Wegen einer möglichen „Lärm-, Geruchs- oder Fliegenbelastung“ gebe es „große Bedenken“, so Holzer, weshalb er das auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung zum Thema machte. Steinwender habe daraufhin versichert, dass die SGN das Vorhaben vorläufig zurückgezogen habe und es überarbeiten wolle.

Der Inhalt eines RSb-Briefes der Gemeinde, der zwei Tage später an die Anrainer erging, zeigte allerdings ein gänzlich anderes Bild: Statt von einem Rückzug war darin von einer Frist „für schriftliche Einwendungen gegen den Antrag zur Bewilligung des Bauvorhabens“ die Rede. Weil auch am Gemeindeamt niemand Bescheid gewusst habe, kontaktierte Holzer schließlich die Genossenschaft. Auskunft dieser: Der Rückzug sei vor gut zwei Wochen per E-Mail an den Ortschef ergangen.

Holzers Vorwurf: Steinwender habe es nicht nur verabsäumt, die Mail an die Mitarbeiter weiterzuleiten, sondern auch den RSb-Brief unterzeichnet, ohne den Inhalt zu lesen. Für Holzer „grobe Versäumnisse“, die „alltäglich“ seien und zu „unnötigen Verfahrenskosten“ führen würden. Er bitte Steinwender daher „zu einem sehr notwendigen Rückzug aus der geschäftsführenden Verantwortung“, meint er abschließend.

Steinwender: „Wege der Opposition sind nicht stringent“

Bürgermeister Peter Steinwender. Foto: SPÖ

Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) weist die Vorwürfe gegenüber der NÖN zurück. Das Mail an ihn sei „eine Information, aber kein offizieller Rückzug des Bauansuchens“ gewesen, dieser werde derzeit von der SGN durchgeführt. „Normalerweise werden Mails, die an mich gerichtet sind, von der Amtsleitung weitergegeben, diese war allerdings zu der Zeit auf Kur. Weiters sind wir durch das plötzliche Ausscheiden der Bauamtsmitarbeiterin mit der Abarbeitung sehr gefordert. Trotzdem schaffen wir es, die Bauansuchen recht zügig abzuarbeiten.“

Zur geäußerten Kritik mangelnder Information verweist er auf die monatliche Gemeinderats-Sprechstunde, die Grünbach-Stammtische sowie die Gemeindezeitungen. „Jetzt ist eine Information rausgegangen und daraus wird versucht, einen Skandal zu machen. Die Wege der Opposition sind nicht stringent.“

Im Übrigen habe er die SGN dazu bewegen können, nochmals über das Projekt nachzudenken. „Sie werden den Neuschacht vorziehen und sich, wie es derzeit aussieht, erst nach dem Vollausbau des Neuschachts wieder Gedanken zum Grundstück in Neusiedl machen“ – unter Einbindung der Anrainer, ergänzt der Ortschef.

Seitens der Siedlungsgenossenschaft wird das bestätigt. Aufgrund „zahlreicher Bedenken von Anrainern“ sei die Baueinreichung zurückgezogen worden, so Pressesprecherin Mirjam Apfelthaler gegenüber der NÖN. Das Projekt am Neuschacht werde vorgezogen.

ÖVP-Parteichef schließt sich Kritik an

Die Kritik am Ortschef untermauert übrigens – auf NÖN-Nachfrage – auch ÖVP-Klub- und Parteichef Harald Winkler. Grünbach würde es besser gehen, „wäre eine andere Person an der Spitze der Gemeinde – sehr wohl auch aus den Reihen der SPÖ Grünbach“, so Winkler wörtlich. „Aufgrund seiner Alleingänge kommt es halt immer wieder vor, dass Bürgermeister Peter Steinwender Fristen übersieht und verpasst. Es ist kein Geheimnis, dass die Mitarbeiterinnen im Amt unter seinem Chaos nicht glücklich sind, weil sie ihre Arbeit nicht ordnungsgemäß verrichten können.“ Einmal mehr kritisiert Winkler das Fehlen der politischen Referate – mittlerweile eine „Never ending“-Story in Grünbach.

Damit konfrontiert, sieht sich der Bürgermeister, der das Amt seit 2016 bekleidet, an seine Anfänge zurückerinnert. „Diese Aussagen sind in fast demselben Wortlaut vor einigen Jahren gefallen, das ist nichts Neues!“

SPÖ-Parteivorsitzender und Vizebürgermeister Michael Schwiegelhofer wollte sich zu der Debatte nicht näher außern.