Nach unzähligen Besprechungen, Verhandlungen und Gesprächsrunden war es am Freitagnachmittag soweit: Im Beisein zahlreicher Ehren- und Festgäste wurde im Grünbacher Ortszentrum der feierliche Startschuss für den neuen Hauptplatz gegeben.

Die Sparkassen-Filiale wurde bereits abgerissen, ein Provisorium ist schon in Betrieb. Auch der "Billa"-Markt muss nun weichen, damit der neue Ortskern gestaltet werden kann.

1.700 Einwohner haben mitgearbeitet

Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) blickte in seiner Ansprache auf einen langwierigen Prozess zurück, bei dem sich laut ihm "1700 Einwohner beteiligt haben". Seinen Dank richtete der Ortschef unter anderem an seinen Vorgänger Franz Holzgethan, die Vertreter von Sparkasse, Billa, der Siedlungsgenossenschaft, den Gemeinderat und speziell an Landtagsabgeordneten außer Dienst, GVV-Präsidenten Rupert Dworak, der ihm, Steinwender, "viele Türen geöffnet" habe.

Viele Gäste bei Startschuss dabei

Als Gäste konnte Peter Steinwender unter anderem auch seinen Bürgermeisterkollegen Florian Diertl (SPÖ) aus Puchberg sowie die beiden Vizebürgermeister Niki Csenar (Höflein, SPÖ) und Hans Steurer (Schrattenbach, ÖVP) begrüßen. Außerdem mit dabei: SPÖ-Landtagsabgeordneter Christian Samwald aus Ternitz, ÖVP-Nationalrat Hans Rädler aus Bad Erlach, Altbürgermeister Rudi Hasun, viele Gemeinderäte und einige mehr.

Mehr zum Festakt und zu den nun folgenden Bauarbeiten auch in der nächsten Print-NÖN, auch als E-Paper!