„Tanz und Tagtool“: Würdigungspreis für Bea von Schrader gefeiert

Es war ein Jubiläumsjahr für den Kulturverein „Urhof20“. Seit 15 Jahren bietet das ehemalige Arbeiterheim, das seit hundert Jahren am selben Platz steht, eine Plattform für den freien Kunst- und Kultursektor. Das Engagement rund um das Kunsthaus am Schneeberg, wie die Einrichtung aktuell heißt, geht auf Beatrix von Schrader zurück.

Unter ihrer Leitung wurde aus dem „Urhof“ ein gefragter Treffpunkt für internationale und zeitgenössische Performancekunst. „Durch die Konversation der verschiedenen Medien möchten wir uns ungewohnten Bildern öffnen und neue Blickwinkel erkunden“, sagt von Schrader.

Bea von Schrader mit Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ). Foto: Johannes Authried

Das ebenfalls seit 15 Jahren bestehende „Tanz und Tagtool“-Festival, das in diesem Jahr an insgesamt sieben Abenden den weiblichen Pionierinnen zeitgenössischer Komposition gewidmet war, ging am vergangenen Samstag ins Finale und bot elektronische Musikwerke der beiden Komponistinnen Suzanne Ciani und Kaitlyn Aurelia Smith. Von Schrader beeindruckte das Publikum mit einer 25-minütigen „Synergy“- Tanzperformance.

Bea von Schrader bei ihrer Performance. Foto: Johannes Authried

Am Vortrag war Bea von Schrader auch schon auf der Bühne gestanden – und zwar im Festspielhaus in St. Pölten, wo ihr im Rahmen der 64. NÖ Kulturpreisverleihung der Würdigungspreis im Bereich Darstellende Kunst verliehen wurde. „Dieser Preis geht an den Urhof20“, so von Schrader überglücklich. Gratulant war u. a. Grünbachs Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ).