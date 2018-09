Theatergruppe präsentierte in der Barbarahalle die Komödie "Eine schreckliche Familie" und spendete den Erlös für die Renovierung des Elisabethkircherls.

Vor vollem Haus präsentierte die Grünbacher Theatergruppe an drei Abenden das Stück "Eine schreckliche Familie" - und dieses entpuppte sich als Publikumsmagnet. "Alle zwölf Schauspieler beherrschten die Bühne wie Profis, jeder hatte eine maßgeschneiderte Rolle und jeder wurde vom Publikum begeistert beklatscht.

Gelegentlich wurden die lustigen Zwischenrufe aus dem Publikum von den Schauspielern für einen heiteren Dialog aufgenommen, was für zusätzliche Lacher sorgte. Sogar der Autor des Stücks, Norbert Größ, besuchte eine Vorstellung und war von der Performance der Laienschauspieler restlos begeistert", zeigte sich Regisseur Rudi Gruber vom Erfolg angetan.

Auch Lob für Ton, Licht und Kostüme

Nicht nur mit ihrem schauspielerischen Talent bestachen die Theatergruppen-Mitglieder, auch Kostüme und Friseuren wurden vom Publikum beklatscht. Andrea Pfarrer und Jaqueline Kropf zeichneten für diesen Bereich verantwortlich. Das Bühnenbild wurde wiederum von Gerald Holzer gestaltet, Ton und Licht lagen im Bereich von Harald Nagy.

Stolze Spende fürs Elisabethkircherl

Erfreut zeigte sich auch Dechant Wolfgang Berger: Für die Renovierung des Elisabethkircherls am Schneeberg wurde ihm ein Spendenscheck in der Höhe von 1.796 Euro übergeben: Weil das Bauwerk exakt auf 1.796 Metern Seehöhe steht, spendete das Ensemble also für jeden Meter genau einen Euro.