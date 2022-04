Überraschender Rückzug: „Vize“ Otto Schiel tritt ab

Werbung

Einmal mehr kommt es bei der Grünbacher SPÖ zu einer personellen Rochade: Nachdem erst zu Jahresbeginn Langzeit-Mandatarin Ilse Teix sowie Ex-SPÖ-Vorsitzender Dieter Schmidt ihren Platz im Gemeinderat geräumt hatten, zieht sich nun auch Otto Schiel aus seinen politischen Funktionen zurück. Der 66-Jährige hat mit Wirkung von heute, Donnerstag, sein Mandat im Gemeinderat zurückgelegt und beendet damit auch seine siebenjährige Tätigkeit als Vizebürgermeister.

Schiel begründet seinen für viele überraschenden Schritt mit seinem Alter und privaten Umständen. „Es war schon geplant, dass ich 2025 nicht mehr antrete. Jetzt stehen wichtige Projekte und Entscheidungen an und ich denke, diese Dinge sollten jene bearbeiten, die sich auch der nächsten Wahl stellen. Daher habe ich nun diesen Schritt, den ich zuletzt eher für das kommende Jahr vorgesehen hatte, vorverlegt.“ Schiel führt auch private Umstände ins Treffen – und betont auf Nachfrage, „nicht im Streit“ zu gehen: „Ich hatte mit dem Bürgermeister ein sachliches Verhältnis, wir haben immer einen Konsens gefunden.“

Schwiegelhofer dürfte Nachfolger werden

Bei der SPÖ Grünbach bedauert man den Schritt Schiels, über den man vor wenigen Tagen gesprochen habe. Und man räumt ein, überrascht von Schiels Vorhaben gewesen zu sein. „Mir tut es sehr leid um Otto, weil ich seine Art, wie er mitgestaltet hat, immer sehr geschätzt habe. Ab einem gewissen Alter muss man jemandem aber auch zugestehen, dass er ein wenig leiser tritt“, meint SPÖ-Parteivorsitzender und geschäftsführender Gemeinderat Michael Schwiegelhofer.

Schwiegelhofer soll – so lautet jedenfalls der Wunsch von Bürgermeister Peter Steinwender – Schiels Nachfolger als „Vize“ werden: „Er hat bisher sehr viel Energie und Herzblut in die Gemeindearbeit gesteckt, zuletzt etwa bei der Markterhebungs-Feier“, lobt Steinwender. Schwiegelhofer kann sich das durchaus vorstellen, wie er im Gespräch mit NÖN.at sagt: „Ich will aber den Gremien keinesfalls vorgreifen. So man mir aber das Vertrauen schenkt, würde ich nicht absagen!“

Die Würfel über die personellen Erneuerungen sollen jedenfalls am Freitagabend in einer außerordentlichen Parteisitzung fallen – neben einem neuen Vizebürgermeister oder einer neuen Vizebürgermeisterin muss auch ein Gemeinderatsmandat sowie ein Sitz im Gemeindevorstand neu besetzt werden.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.