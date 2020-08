Mit "Am Ende fängt alles an - Die Kunst der Zerstörung" will der Verein "DELETE" den Abriss einer alten Tischlereihalle in Grünbach am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) zum Kunstprojekt machen. Die viereinhalbstündige Performance soll laut Aussendung der Organisatoren Text, Malerei, Tanz, Musik und Theater vereinen.

"Nicht nur verschiedene Formen der Kunst greifen ineinander, auch der Spielort [...] wird Gegenstand der Geschichte, bis Geschichte und Gegenstand ein jähes Ende finden und buchstäblich von einem Abrissteam zerstört werden", hieß es. Das Publikum werde am 26. September "Zeuge einer einmaligen dynamischen Inszenierung und somit zur einzigen tatsächlichen Quelle einer Erzählung, die dort auf diese Art und Weise nie wieder stattfinden wird".

Gernot Lechner wird den von Stephan Lack eigens für die Outdoor-Aktion geschriebenen Text in Szene setzen. Dabei werden Malereien von einem Team um Axl Litschke und eine Choreographie von Ulrich Gottlieb zu sehen sein. Als Schauspieler sollen u.a. Karin Frank, Sascha Titel und Anneliese Prilhofer auftreten.