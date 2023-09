Wohnhaus eröffnet: Generationen unter einem Dach vereint

20 Monate lang wurde in der Schneebergstraße 14 gebaut, in der Vorwoche konnten für das Wohnprojekt im Zentrum der Marktgemeinde die ersten Schlüssel übergeben: Errichtet von der Siedlungsgenossenschaft Neunkirchen (SGN), sind vier Einheiten „Junges Wohnen“ sowie acht Einheiten für „Begleitetes Wohnen“ entstanden. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf etwas mehr als 2,6 Millionen Euro.

Nicht nur die „herausfordernde Struktur und Lage“, auch die geänderten Rahmenbedingungen – Stichwort Teuerung – hätten das Projekt zu einem „besonderen“ gemacht, so SGN-Vorstandsobmann Martin Weber: „In den letzten Jahren sind Baukosten und Zinsen gestiegen wie nie in den letzten 70 Jahren.“ Lobende Worte fand er für die Gemeinde, die die Wohnungen im Baurecht bereitgestellt hatte, „und so den Mieterinnen und Mietern die Grundkostenanteile erspart hat“.

Mit den Projekten am neuen Hauptplatz, aber auch mit dem neuen Wohnhaus in der Schneebergstraße habe Grünbach gezeigt, „was alles möglich ist“, erklärte Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ). Anerkennende Worte gab es für das Architekturbüro Teynor/Schmidt. „Meine einzige Vorgabe war es, dass man hier schön und ruhig wohnen können muss, trotz der stark befahrenen Straße!“

Insgesamt umfasst die Anlage zwölf Wohneinheiten, eine Solaranlage, einen Aufzug sowie eine Pelletszentralheizung. Die Gesamtnutzfläche beläuft sich auf 733 Quadratmeter. Aktuell sind nur mehr „Junges Wohnen“-Einheiten verfügbar.