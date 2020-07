Trotz schlechter Wetterverhältnisse waren drei junge Frauen und zwei Herren der Bergrettung zufolge am Samstagvormittag in den Gebirgsvereinssteig eingestiegen. Weil die Gruppe aber schließlich nicht mehr weiter konnte und mit den Laufschuhen auf den rutschigen Felsen überfordert war, alarmierten sie den Euronotruf 112. Vier Mitglieder der Grünbacher Bergrettung rückten in Begleitung der Alpinpolizei zur Bergung aus.

Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, ereilte die Bergrettung plötzlich ein erneuter Hilferuf: Die drei anderen Mitglieder der Gruppe waren weiter aufgestiegen, hingen nun aber ebenso fest. „Somit wurden alle weiteren verfügbaren Mitglieder zum zweiten Einsatz auf die Hochfläche der Hohen Wand geschickt.

Während die zwei zuerst hängengebliebenen Bergsteiger circa 70 Meter über die steile Wand abgeseilt werden konnten, mussten die anderen drei über das letzte Stück mittels Flaschenzug geborgen werden“, hieß es seitens der Bergrettung. Nach rund drei Stunden waren alle fünf Personen unverletzt – und bei wärmendem Tee – in der Bergrettungshütte vereint.