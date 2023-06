Die Putzfrau als Bühnenstar: „Frau Franzi“ feiert Geburtstag

Bei „Frau Franzi“ klingt vieles ein klein wenig anders. Aus einem gewissen englischen Dramatiker namens William wird der „Schäggsbia“, aus dem elektronischen Rundschreiben der „Njusledda“. Verständnisprobleme? Gibt es selten, sagt Marika Reichhold, die die schlagfertige Putzfrau seit 15 Jahren mimt. „In Deutschland ist ein einziger Schmäh einmal nicht aufgegangen: Weil man dort nur das ,Schränkchen', nicht aber das ,Kastl' kennt.“

Marika Reichhold und ihre "Frau Franzi". Foto: Philipp Grabner

Dass die frühere Kunsttherapeutin und Theaterpädagogin, die in Neunkirchen geboren und in Grünbach am Schneeberg aufgewachsen ist, ihre Kabarettfigur vor eineinhalb Jahrzehnten auf die Welt brachte, hat mit dem alten Bergbaumuseum in ihrer Heimat zu tun. Nach dem Tod ihrer Mutter hatte sie dieses geerbt – und stand vor der Frage, wie es nun weiter gehen soll. „Ich war der Meinung, dass die Ausstellung Eventcharakter braucht. Es gibt ja eh so wenig zu lachen und der Bergbau an sich ist ja ein eher trockenes Thema“, erinnert sich Reichhold an die Anfänge. Und erschuf – mit blau-weißem Kittel, alter Brille und obligatorischem Kopftuch – die bauernschlaue, wortgewaltige Reinigungskraft. „Ab der ersten Führung wurde die ,Frau Franzi' gut angenommen“. Wichtig sei ihr von Anfang an gewesen, ihre Figur zwar als „schräg“, nicht aber als „deppert“ anzulegen.

Der Erfolg gab Reichhold recht. Beschränkten sich „Frau Franzis“ Auftritte vorerst auf das Museum, wurde später mehr daraus. „Immer mehr Leute haben gefragt: Wieso muss ich ins Museum fahren, wenn ich die ,Frau Franzi' sehen will.“ Ab 2009 stand Reichhold daher auch auf Bühnen außerhalb des Museums – anlässlich des Haydn-Jahres verfasste sie ihr allererstes Programm. Es folgten Klassiker wie „hamlet“, „mägbess“ oder „romeo und julia“. Aktuell tourt Reichhold mit „Don Quijote, oh mein Gott“ durchs Land, zuletzt trat sie damit auch in Grünbach auf. „Jede Geschichte soll etwas haben, das die andere nicht hatte. Und ich lege Wert darauf, dass es unterhaltsam ist“, skizziert sie. Gut 15 Programme hat Reichhold inzwischen geschrieben.

Putzfrau, Kunstfigur - und Gastwirtin

Mittlerweile kann man „Frau Franzi“ auch fürs Wohnzimmer buchen. „Ich spiele bei Geburtstagen, Hochzeiten – und einmal hab' ich sogar bei einer Scheidung gespielt“, verrät Reichhold – und nickt bei nochmaligem Nachfragen. Nicht zuletzt stehen auch Schulklassen auf „Frau Franzis“ Kalender.

In ihrem Element: "Frau Franzi" auf der Bühne. Foto: Gerhard Maly, Gerhard Maly

Dankbar ist Reichhold, die seit 1987 in der Südstadt im Bezirk Mödling lebt, zwei Kinder und zwei Enkerl hat, all ihren Stammgästen. „Ich lege Wert auf den persönlichen Kontakt zu den Leuten, bewirte sie ja sogar selber. Seit ich Putzfrau bin, komm' ich zu nix mehr!“

Am 16. Juli bittet „Frau Franzi“ schließlich zum Jubiläums-Sommerfest in ihr „Paradiesgart'l“ beim Bergbaumuseum in Grünbach – dort, wo die Geschichte der Figur einst begonnen hatte. „Ich hab' hier meine Jugend verbracht, im Wirtshaus der Eltern geholfen“, erinnert sich Reichhold zurück.

Wer über „Frau Franzis“ Aktivitäten auf dem Laufenden bleiben will, kann sich via bergbaumuseum-gruenbach.at informieren – oder den „Njusledda“ abonnieren, natürlich...