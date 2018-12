Nach nur fünfmonatiger Bauzeit war es am Mittwochabend so weit: Im Beisein zahlreicher Fest- und Ehrengäste sowie Kundinnen und Kunden öffnete die jüngste "Billa"-Filiale Österreichs in Grünbach am Schneeberg die Pforten. Auch wenn damit schon viel geschafft sei, man befinde sich erst am Start eines umfangreichen Projektes, meinte Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ): "Es sind noch viele Schritte notwendig, die wir gemeinsam gehen werden", meinte der Ortschef in Hinblick auf den neuen Hauptplatz, die NÖN berichtete bereits mehrmals ausführlich.

Die letzten Tage und Wochen seien anstrengend gewesen, umso größer sei aber nun die Freude, dass alles geschafft sei, meinte BILLA-Regionalmanagerin Claudia Gruber, die allen beteiligten Firmen für ihre Arbeit dankte. Besonders hob sie aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hervor: "Ich bin stolz auf Euch", so Gruber in Richtung der beschäftigten Damen und Herren.

Der Eröffnung wohnten neben Dechant Wolfgang Berger, der die Segnung vornahm, auch ÖVP-Bundesratsabgeordneter Martin Preineder, SPÖ-Landtagsabgeordneter Christian Samwald, die beiden Nachbarbürgermeister Franz Pölzelbauer (Schrattenbach, ÖVP) und Florian Diertl (Puchberg, SPÖ), zahlreiche Gemeinderätinnen und Gemeinderäte aus Grünbach sowie Altbürgermeister Franz Holzgethan bei. Große Freude mit der Realisierung des Bauprojektes hatte auch BILLA-Vertriebsmanager Dominik Nagel. Für die musikalische Umrahmung der Feier sorgten Musiker der Bergknappenkapelle Grünbach unter der Leitung von Martin Bramböck.

Mehr zur Eröffnungsfeier, etwa was hinter den Kulissen passierte, lest ihr in der nächsten NÖN Neunkirchen-Printausgabe ab 18. Dezember!