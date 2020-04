Seit vergangenen Freitag ist die Plattform www.fiasschneebergland.at online, NÖN.at berichtete bereits. „Von Unternehmen für Unternehmen“, so lautet das Motto der Non-Profit-Initiative. Die zwei Jungunternehmer Markus Apfler (selbstständiger Webdesigner und Event-Techniker) und Christoph Gruber (selbständiger Grafikdesigner und Event Manager), beide aus Grünbach am Schneeberg, haben es sich zur Aufgabe gemacht, regionale Betriebe mit ihrer Plattform in der Coronakrise zu unterstützen.

Nach 72 Stunden zählt die Initiative „fiasschneebergland“ eigenen Angaben zufolge schon über 40 Unternehmen auf ihrer Plattform. „Es ist schön zu sehen, dass unsere Initiative so gut angenommen wird. Nur miteinander kommen wir durch diese Zeit. Auch unsere Zugriffszahlen sprechen hier Bände, über 2.000 Menschen haben unsere Plattform bereits besucht", freut sich Christoph Gruber.

Auch konnten bereits Umsätze über die Plattform erzielt werden. Laut Angaben der Unternehmer wurden mittlerweile knapp 3.000 Euro erwirtschaftet. „Wir sind überwältigt und sagen ,Danke' an alle, die ihren Lieblingsbetrieb unterstützen und über diese Plattform Gutscheine kaufen", so Markus Apfler.

Auch in der Region Schneebergland zeigt man sich erfreut über die Initiative: „In dieser schwierigen Zeit braucht es den Zusammenhalt unseres Schneeberglandes mehr denn je. Danke den beiden Jungunternehmern für diese Plattform. Wir hoffen, dass die Initiative einen kleinen Beitrag leistet, um unsere Betriebe zu erhalten“, so die Bürgermeisterin von Winzendorf, Ernestine Sochurek (Bürgerliste), Obfrau des Vereins Gemeinsame Region Schneebergland.