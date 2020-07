Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass das Projekt rund um den Umbau des Amtshauses zurück an den Start gehen musste: Nachdem die anfänglich bei 400.000 Euro angesetzten Baukosten im Zuge der Planung auf über eine Million Euro kletterten, zog Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) die Notbremse. Zugleich erklärte er, dass man das Projekt „grundlegend“ überdenken müsse.

Grabner Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) legte ein neues Konzept vor.

In der Vorwoche legte der Ortschef schließlich einen neuen Plan vor. Während im ursprünglichen Entwurf ein großer Vorbau neben dem Eingang des Gemeindeamtes, in der in weiterer Folge der Postpartner einziehen sollte, eingeplant war, sieht die neuere Version entschieden anders aus: Demnach soll der Postpartner nämlich ins Gebäude der alten Post am Hauptplatz übersiedeln. „Neben dem neuen Kaffeehaus sorgt dieser Standort ebenfalls für geringere Personalkosten. Damit nimmt unser Hauptplatz mehr und mehr Gestalt an“, so Steinwender. Vis-à-vis vom Hauptplatz sei ein Massageinstitut geplant, in der alten Post eben das Kaffeehaus sowie der Postpartner, links solle die Trafik ihre neue Heimat finden. „Das Café soll ein Platz der Begegnung mit Schmankerln aus der Region werden, wodurch wir unsere tollen Produkte aus dem Schneebergland weiter fördern können“, hat der Bürgermeister schon konkrete Vorstellungen.

Diskussion bei Gemeinderatsklausur

Finanziell bewegt sich der Entwurf ersten Schätzungen zufolge bei rund 600.000 Euro. „Der neue, kleinere Vorbau besteht jetzt aus einem barrierefreien Eingang, der gleichzeitig als Windfang dient. Es gibt ebenfalls die Möglichkeit, den Vorbau als kleine Terrasse im Obergeschoss zu nutzen.“ Thematisiert wird der neue Entwurf auch bei der ersten überparteilichen Gemeinderatsklausur, die am 29. August über die Bühne gehen soll. „Dies ist eine weitere Chance, gemeinsame Wege zu finden“, blickt Steinwender erwartungsvoll auf den Termin.

Bei der ÖVP heißt es, man habe die Pläne der SPÖ-Homepage entnommen, „Details kennen wir nicht. Hier wäre der gemeinsame Weg über Bauausschuss, Gemeindevorstand und letztlich Gemeinderat für uns der Richtige“, so Fraktionsobmann und geschäftsführender Mandatar Martin Bramböck. Bezüglich der gemeinsamen Klausur betont Bramböck, dass es wichtig sei, „über Zusammenarbeit und die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Gemeinde“ zu diskutieren.