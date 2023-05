Große Trauer um Unternehmer Karl Paulischin

Als fleißig, zielstrebig und mutig wird er als Unternehmer beschrieben. Und als gesellig, humorvoll und feinsinnig als Privatmensch. Am Sonntag der Vorwoche ist Karl Paulischin völlig unerwartet gestorben. Der Neunkirchner wurde 57 Jahre alt.

Mit dem familiären Betrieb, der 1936 mit dem Handel von Obst und Gemüse begonnen hatte, kam Paulischin schon in Kindheitstagen in Berührungen. Gemeinsam mit seinem Vater fuhr er etwa nach Griechenland, um Orangen und Melonen zu holen. Weil die Sparte aber nach und nach an Relevanz verlor, beschritt Paulischin später eigene Wege. Gemeinsam mit Bruder Andreas gründete er 1998 die „Gebrüder Paulischin KG“, in der beide als geschäftsführende Gesellschafter fungierten. Schon zehn Jahre zuvor war er – nach Absolvierung der VS Grünbach, des Bundesgymnasiums sowie der HAK Wr. Neustadt – ins väterliche Unternehmen eingestiegen.

In allem, was er tat, stand er für Anstand, Fairness und Loyalität. Bibiana Karner-Paulischin über ihren Mann.

Neben seinem Unternehmen sei stets die Familie im Zentrum seiner Anstrengungen gestanden. „In allem, was er tat, stand er für Anstand, Fairness und Loyalität. Diese Werte vertrat er nachdrücklich – gegenüber seinen geschätzten Geschäftspartnern genauso wie gegenüber seinen Mitarbeitern“, erinnert sich seine Frau Bibiana Karner-Paulischin zurück, die mit ihm einst sogar die Handelsakademie Wiener Neustadt besucht hatte. Ab 2011 lebten die beiden in einer Partnerschaft, „2020 haben wir – trotz Pandemie – glücklich die Ringe getauscht und ergänzten uns zu hundert Prozent“, so Karner-Paulischin. Für die Familie bedeute sein Ableben einen „enormen Verlust“, sagt sie – denn: „Liebevoll hat er immer für alle gesorgt und Verantwortung übernommen.“

Das Begräbnis von Karl Paulischin findet am Samstag, dem 13. Mai, um 15 Uhr in der Pfarrkirche Grünbach statt. Der Betrieb „Gebrüder Paulischin KG“ wird fortgeführt.

