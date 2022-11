Grünbach: ÖVP-Mandatare Bramböck und Stickler treten zurück

Überraschende personelle Änderungen bei der ÖVP Grünbach am Schneeberg. Wie die Partei Dienstagfrüh bekannt gab, ziehen sich Klubsprecher und geschäftsführender Gemeinderat Martin Bramböck sowie Gemeinderat Willi Stickler aus dem Ortsparlament zurück. Beide haben ihr Mandat mit dem heutigen Dienstag niedergelegt, hieß es in der Aussendung.

Stickler begründet seinen Schritt damit, „um einem neuen, jüngeren Team Platz zu machen“ und verweist auf seine mehr als 20-jährige Tätigkeit als Gemeinderat. Martin Bramböck, der bei der Gemeinderatswahl 2020 als Spitzenkandidat angetreten war, nennt einerseits „persönliche und berufliche Gründe“, zum anderen spricht er aber auch von einer „Belastung“ einer „unerträglichen Situation“, die Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) im Ort geschaffen habe.

Wie berichtet, war es in der Vergangenheit immer wieder zu teils sehr emotionalen Diskussionen im (und außerhalb des) Gemeinderates gekommen. So hatte die ÖVP etwa stets die Wiedereinführung der politischen Referate gefordert, der Ortschef hatte das mit der Begründung, dass so keine überparteiliche Zusammenarbeit möglich sei, abgelehnt.

Rücktritte „im Einvernehmen“ erfolgt

Berthold Pfarrer Foto: ÖVP Grünbach am Schneeberg

Gemäß der 2020 gewählten Kandidatenliste schlägt die ÖVP Peter Lipp und Birgit Müller als neue Gemeinderäte vor, das frei werdende Gemeindevorstandsmandat soll Berthold Pfarrer übernehmen. Lipp und Müller hätten „Expertise im Sozial- und im Wirtschaftsbereich“, betonen geschäftsführender Gemeinderat Andreas Pinkl sowie ÖVP-Parteichef Harald Winkler. Die Rücktritte von Stickler und Bramböck seien „im Einvernehmen“ erfolgt. Beide hätten jahrelang „wertvolle Arbeit“ geleistet, hieß es.

