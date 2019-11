Als Annette Apfler aus Puchberg, Kathi Ofner aus Schrattenbach und Kathi Auer aus Grünbach vor exakt fünf Jahren erstmals vor Publikum sangen, taten sie das als „Schneebergmädls“. Ursprünglich hätten sich die drei Vollblutmusikerinnen aber einen anderen Namen vorgestellt: „Wir wollten einen, in dem auch die Anfangsbuchstaben unserer Vornamen vorkommen, in der Eile haben wir das aber mal gelassen“, schmunzelt Annette Apfler im NÖN-Gespräch.

Das fünfjährige Jubiläum, das die drei Schneebergland-Sängerinnen nun begehen, sei aber der ideale Anlass, unter einem neuen Namen aufzutreten: Künftig werden die Drei vor allem als „KAKtussis“ zu hören sein: „Das haben wir natürlich auch gleich mit einem neuen Logo verbunden“, ergänzt Apfler nicht ohne Stolz.

Neben der Namensänderung freuen sich die Drei aber vor allem über die erste eigene CD, die dieser Tage erscheint: 16 traditionelle Jodler sowie Advent- und Weihnachtslieder finden sich auf dem Tonträger, der den Titel „S‘Liacht is do“ trägt und mit Unterstützung von Markus Apfler aufgenommen wurde. „Darauf zu hören sind auch drei Lieder, bei denen uns Anna Bramböck mit der Harfe unterstützt hat“, berichtet Apfler.

Live zu hören sind die „KAKtussis“ bei diversen Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit: Etwa am 30. November beim „Advent in der Burg“ in Puchberg und am 15. Dezember beim traditionellen Adventmarkt in Höflein.

Haben Sie Interesse an der ersten CD der „KAKtussis“? Die NÖN Neunkirchen verlost drei Exemplare – schicken Sie eine Mail mit Ihren Kontaktdaten an redaktion.neunkirchen@noen.at. Mit ein wenig Glück zählen Sie zu den Gewinnern!