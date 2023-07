Wolfgang Bergers Priesterjubiläum: „Ich bin Seelsorger, kein Bauherr!“

Priester sein ist kein Beruf, es ist Berufung - und manchmal kommt sie auch erst später, weiß Wolfgang Berger aus eigener Erfahrung: Denn bevor er 1996 seine Ausbildung zum Priester begann, erlernte er den Beruf des Landmaschinenmechanikers - und übte ihn auch aktiv aus.

Als er 1993 ein Jahr lang in ein Kloster in Tirol zog, wuchs der Entschluss, eine gänzlich andere Richtung einzuschlagen. Freilich nicht ganz ohne Zweifel: „Es war ein Wagnis, weil ich damals natürlich auch wirtschaftlich gedacht habe und mir bewusst war, dass ich mein aufgebautes Fundament hergeben müsste“, erinnert sich Berger zurück. Schließlich wagte er es doch: Berger startete sein Studium, war in zwei Wiener Pfarren als Praktikant und Diakon tätig. Am 28. Juni 2003 schließlich der Höhepunkt: die Weihe zum Priester.

Weil dieses Datum exakt 20 Jahre her ist, begeht Wolfgang Berger dieser Tage sein 20-jähriges Priesterjubiläum - zunächst mit einem Gottesdienst in Puchberg, heute, Sonntag, auch in Grünbach. Ehe er 2006 nach Puchberg kam (und 2011 zusätzlich nach Grünbach), wirkte Berger drei Jahre lang als Kaplan in Kirchschlag in der Buckligen Welt. Seinen vor zwei Jahrzehnten getroffenen Entschluss hat er jedenfalls nie bereut: „Der Weg dahin war holprig, aber danach habe ich die Sache sehr entspannt und klar gesehen!“

„Große Vielfalt“, aber auch „Schattenseiten“

Seine Tätigkeit als Seelsorger in zwei Pfarren - und die Aufgabe als Dechant, die er seit sieben Jahren ausübt - sei von einer „großen Vielfalt“ geprägt: „Es ist schön, für viele Menschen da sein zu können. Es gibt kaum etwas, das nicht erfüllend ist!“ Wiewohl er auch Schattenseiten sieht: „Man ist zwar überall dabei, wird aber von den allermeisten als Institution wahrgenommen“, das bedeute manchmal auch Einsamkeit. Was gut tue, sei die Wertschätzung, die er erhalte - und dass es nach wie vor viele Ehrenamtliche gebe, die sich engagieren.

Für viele stellt die Kirche allerdings keine Heimat (mehr) dar - das weiß auch Wolfgang Berger. Zu tun habe das wohl auch damit, „dass diese Menschen nie eine positive kirchliche Erfahrung gemacht haben“. Sein Zugang sei „klar, geradlinig, wertschätzend“, denn: „Man kann niemanden in dieser Welt verändern!“

„Kampf gegen Armut hat Priorität!“

Die Diskussion über (große und kleine) Reformen in der Kirche sieht Berger positiv, wiewohl er einräumt, dass es „schwierig ist, den richtigen Weg zu finden - denn es geht nicht um den Weg, den wir wollen, sondern um den, den Gott will“, meint er. Während Frauen im Priesterstand für Berger persönlich vorstellbar sind, sieht er die Debatte um den Zölibat kritisch: „Weil sich meist Leute darüber unterhalten, die ihn nicht leben und ihn damit auch nicht wirklich verstehen.“ Über alldem gebe es aber aktuelle Probleme wie die Armut: „Diese zu bekämpfen, sollte Priorität haben!“

Mit Bergers 20-jährigem Priesterjubiläum einher gehen auch Abschlüsse wichtiger Projekte, etwa die Installation von Photovoltaikanlagen in beiden Pfarren. Dabei packt der Dechant übrigens auch gerne selbst an - als seine Kernaufgabe will er das aber nicht verstanden wissen: „Ich bin Seelsorger, kein Bauherr!“

Bleibt noch eine abschließende Frage, war Wolfgang Berger im heurigen Fasching doch in die Rolle des Bürgermeisters aus den Erzählungen von „Don Camillo und Peppone“ geschlüpft - wäre also der Ortschef auch ein Job für ihn? Der Dechant lächelt und schüttelt entschieden den Kopf - womit wir wieder bei der „Berufung“ wären...