Die ersten drei Juliwochen stehen in Grünbach am Schneeberg auch heuer wieder ganz im Zeichen der Musik. Erneut treffen einander rund hundert (jüngere und ältere) Musikbegeisterte – Anfänger bis Profis –, um sich unter der Anleitung von elf Spitzenmusikern gegenseitig zu Höchstleistungen anzuspornen.

Das intensive Kursprogramm mit Einzelunterricht und Kammermusik für Geige, Bratsche, Cello, Klavier und Gesang mündet in einen bunten Konzertreigen. Drei Wochen lang bespielen die Dozenten und Kursteilnehmer aus der Schweiz, Deutschland, Italien und Österreich das Schneebergland und geben Einblick in das Kursgeschehen. Zusätzlich wartet auf Interessierte am Mittwoch, 14. Juli, 19.30 Uhr, ein Klavierabend mit Norman Shetler in der Barbarahalle.

Konzerte der Dozenten: Jeweils Sonntag um 11 Uhr in der Barbarahalle, Vorverkauf 12 Euro, Konzertkassa 15 Euro. Kartenvorverkauf: Gemeindeamt Grünbach (Edith Stückler, Tel. 02637/2200 11) und Raiffeisenbank Grünbach (Tel. 02637/2231)

Konzerte der Teilnehmer (Eintritt frei):