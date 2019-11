Bürgermeister Peter Steinwender diskutierte mit Bürgern über aktuelle Themen - etwa über die Sanierung des Gemeindeamtes oder die sogenannte "Postkurve", eine Abzweigung in die Nachbargemeinde Schrattenbach.

Gleich mehrere Themen standen beim „Grünbach-Stammtisch“ ganz oben auf der Agenda. Das Interesse an der Veranstaltung, organisiert von Bürgermeister Peter Steinwender, war auch diesmal groß. Der Saal des Landgasthofes zur Schubertlinde war bis auf den letzten Platz gefüllt.

Eines der Hauptthemen war die Entschärfung der „Postkurve“, die NÖN berichtete. Trotz vieler Schwierigkeiten beim Bau und „schleppender bürokratischer Abläufe“ sei es laut Steinwender gelungen, das Projekt auf Schiene zu bringen. „In Zukunft können auch Sattelschlepper in beide Richtungen gleichzeitig fahren, weil der Kurvenradius vergrößert und die Straßenbreite erweitert worden ist. Auch die Abbiegemöglichkeiten nach Schrattenbach sind deutlich verbessert, was die Infrastruktur unserer Heimat deutlich verbessert“, so der SPÖ-Ortschef. Das vorbildliche Engagement von ÖVP-Abgeordnetem Hermann Hauer und die parteiübergreifende Zusammenarbeit hätten dazu beigetragen, ergänzt Steinwender.



Zustimmung zu Umbau des Gemeindeamtes

Große Zustimmung hätte es beim Stammtisch auch für das Vorhaben, das Gemeindeamt zu sanieren, gegeben. „Über die Wintermonate sollen alle notwendigen Finanzierungsgespräche und Ausschreibungen stattfinden, damit der Umbau im Sommer durchgeführt werden kann“, so der Bürgermeister. Auch sprach Steinwender die Pläne, ein Projekt „Betreubares Wohnen“ im neu gebauten Bäckerhaus zu installieren, an: „Am Montag wird es dazu auch ein Sondergespräch im Rahmen der Gemeinderatssprechstunde geben“, kündigt der Ortschef an.

Allgemein zeigt er sich mit dem Ablauf der Veranstaltung sehr zufrieden: „Das Gesprächsklima war auch diesmal sehr konstruktiv und wertschätzend!“