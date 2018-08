Kommende Woche ist es soweit: In Grünbach am Schneeberg wird endlich wieder Theater gespielt!

Die Premiere des heiteren Stücks „Eine schreckliche Familie“, welches die Theatergruppe rund um Rudi Gruber dieses Mal auf die Bühne bringt, findet am Freitag, 31. August um 19.30 Uhr statt, tags darauf wird das Stück nochmals zur selben Zeit gezeigt. Den Abschluss bildet die Aufführung am Sonntag, 2. September – Start ist um 18 Uhr.

Mit dem amüsanten Familiendrama aus der Feder von Norbert Größ wollen die Theaterspieler an ihre Erfolge aus den Vorjahren anknüpfen. Regisseur Rudi Gruber blickt den Aufführungen jedenfalls schon mit Vorfreude entgegen: „Wir stecken mitten in den Proben, ich bin sicher, dass wird eine turbulente Angelegenheit, die Lachmuskel haben bestimmt viel zu tun“, stellt Gruber in Aussicht. Schauplatz der Aufführungen, die sich rund um das kürzlich vermählte Paar Hubert und Claudia drehen, ist wie immer die Barbarahalle.

Vorverkaufskarten kann man sich ab sofort bei den Ö-Ticket- Verkaufsstellen, etwa in den Grünbacher Banken, sichern.