Am Gelände einer alten Fabrik ging am Freitagabend die große Eröffnungsshow des Viertelfestivals für das Industrieviertel über die Bühne.

Im außergewöhnlichen Ambiente der ehemaligen Clima Tech-Werkshalle ging am Freitagabend die Industrieviertel-Eröffnung des Viertelfestivals 2019 über die Bühne – mit einer spektakulären Feuershow, speziellen musikalischen Darbietungen und einer Vorstellung der insgesamt 66 Kunst- und Kulturprojekte, die in den nächsten Wochen auf alle Interessierten warten.

Sichtlich stolz, dass seine Gemeinde als Standort der Eröffnungsfeierlichkeiten ausgewählt wurde, zeigte sich Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) aus Grünbach, der von einer „Aufbruchsstimmung“ sprach. „Ein ganz tolles Team hat hier in den letzten Wochen zusammengearbeitet“, lobte er alle Verantwortlichen – besonders hob er den Bauhof der Gemeinde hervor: „Ich bin so stolz“, so Steinwender. Besondere Freude hat der Ortschef auch damit, dass das ehemalige Fabriksgelände nicht nur im Rahmen der Eröffnung wieder zu neuem Leben erwacht, sondern auch darüber hinaus: „20 Jahre lang hat sich niemand drübergetraut, hier etwas zu machen“, schilderte er. Mit dem Verein „Lebensbogen“ habe man nun einen guten Partner gefunden, der aus dem Ex-Fabriksgelände einen „Ort der Begegnung“ machen werde, freute sich Steinwender. Die NÖN berichtete ja bereits über das Projekt, hier soll eine Einrichtung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen entstehen.

Stephan Gartner, Leiter des Viertelfestivals NÖ, meinte, eine Veranstaltungsreihe wie das Viertelfestival gebe es „in ganz Mitteleuropa nicht. Jede Kultur- und Kunstform ist hier erlaubt – jeder kann einreichen, jeder kann mitmachen“, spielte er auch auf die Vielfalt der eingereichten Projekte an. Josef Schick, Geschäftsführer der Kulturvernetzung NÖ, gab anschließend die Linie für das Festival vor: „Nur gemeinsam sind wir stark!“ In Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die sich via Videobotschaft zu Wort meldete, nahm Tourismus- und Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) an dem Festakt teil – auch sie lobte die Initiative: „Menschen kommen durch all diese Projekte zusammen.“ In einer Zeit, in der die digitale Kommunikation eine immer größer werdende Rolle spiele, sei das besonders wichtig, betonte sie.

Vor einer fulminanten Feuershow erklang übrigens – ganz nach Tradition – noch die NÖ Landeshymne. Allerdings völlig neu interpretiert – von der Bergknappenkapelle Grünbach sowie DJ Matthias Lackenberger .

Mehr Informationen zum Festival: https://www.viertelfestival-noe.at/

Mehr über die Eröffnung des Viertelfestivals auch in der nächsten Print-Ausgabe der Neunkirchner NÖN!