„60 Minuten für Ihren persönlichen Vorteil“ heißt jene Vortragsreihe, die das ÖVP-Gemeinderatsteam auf Initiative von Peter Lipp im Vorjahr gestartet hat (wir berichteten). Jeder ÖVP-Gemeinderat lädt dabei Experten zu einem Thema ein und soll damit „ein Angebot für vielschichtige Fragen bieten“, wie es von der ÖVP heißt.

Am Donnerstag, 18. Oktober ist Gemeinderätin Lena Kersch an der Reihe. Sie lädt um 19 Uhr in den Landgasthof „Zur Schubertlinde“, wo Abteilungsinspektor Manfred Otter und Gruppeninspektor Roland Adrigan zum Thema „Schutz vor Einbrüchen“ referieren werden. „Ich freue mich auf viele Besucher“, so Gemeinderätin Lena Kersch.